Nastrini colorati a Carate per festeggiare il 25 aprile Il Comitato unitario antifascista per la difesa delle Istituzioni repubblicane di Carate Brianza ha lanciato un invito ai cittadini per festeggiare il prossimo 25 aprile.

Nastrini colorati per fare memoria. In occasione della Festa della Liberazione, vigendo ancora le norme anti Covid che impediscono iniziative di piazza, il Comitato unitario antifascista per la difesa delle Istituzioni repubblicane di Carate Brianza lancia un invito ai cittadini. “Invitiamo tutti, nel rispetto delle norme anti-pandemiche, a compiere un gesto di partecipazione: intorno al monumento alla Resistenza di Piazza Cesare Battisti appendiamo nastrini colorati sul filo della Memoria. Un fil rouge per raccontare di un raccordo tra passato, presente e un futuro di fraterna libertà”. Per info: [email protected]

