(Foto by Michele Boni)

Caponago vicolo san gregorio chiuso (Foto by Michele Boni)

Muro pericolante, a Caponago chiuso un tratto di vicolo San Gregorio Il sindaco ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio a causa di un muro di cinta privato pericolante. «Ho l’obbligo di tutelare i cittadini e le cittadine e dobbiamo vietare il passaggio» ha detto il primo cittadino Monica Buzzini.

Chiuso un tratto di vicolo San Gregorio a Caponago con un’ordinanza che vieta il passaggio a causa di un muro di cinta privato pericolante. Il sindaco Monica Buzzini ha fatto sapere che a seguito di nuovo sopralluogo, con anche Ats, per la proprietà privata confinante con il vicolo San Gregorio è stata emessa ordinanza di chiusura passaggio. Il passaggio non è mai stato ufficialmente aperto ma veniva ugualmente utilizzato a rischio. Ho l’obbligo di tutelare i cittadini e le cittadine e dobbiamo vietare il passaggio».

La pericolosità del muro spanciato è da analizzare con verifica statica che è stata richiesta alla proprietà stessa sempre da parte dell’amministrazione. «Sono molto dispiaciuta per questa annosa situazione che ci vede “combattere” praticamente e andare avanti con tutti gli strumenti a nostra disposizione ma ricordando a tutti che si tratta di proprietà privata ha vincoli che non possiamo superare» ha concluso Buzzini. Tutta l’area è stata transennata per evitare il passaggio di pedoni e veicoli.

