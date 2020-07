Muore a 25 anni in un incidente aereo: Cesano Maderno e Lentate in lutto per Sibilla Giardina Lentate sul Seveso e Cesano Maderno in lutto per la morte improvvisa di Sibilla Giardina, 25 anni, vittima di un incidente aereo in Polonia. Hostess, sognava di diventare pilota ed era impegnata in una lezione su un ultraleggero. A Cesano erano cresciuta negli scout, a Lentate è stata volontaria della Croce rossa.

Una ragazza intraprendete, generosa, intelligente che ha lasciato il segno nel gruppo scout di Cesano Maderno e nella Croce Rossa di Lentate sul Seveso: a soli 25 anni Sibilla Giardina martedì è morta in Polonia. L’ultraleggero su cui stava volando, durante una lezione-esercitazione insieme a un esperto istruttore, è precipitato sulla pista dell’aeroporto di Bydgoszcz, città polacca nella parte nord-occidentale del paese.

Lentate incidente aereo - foto da facebook Bydgoszcz 998

Per la lentatese e l’istruttore sessantenne non c’è stato nulla da fare. Inutile l’intervento dei soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, quando il piccolo aereo d’addestramento a due motori si è schiantato vicino alla pista. Da un articolo della stampa locale: «L’incidente ha ucciso un istruttore di 60 anni con esperienza e uno studente di 24 anni di cittadinanza italiana - afferma Agnieszka Adamska-Okonska, portavoce della Procura distrettuale di Bydgoszcz - La catastrofe si è verificata durante una delle manovre, probabilmente durante il cosiddetto volo basso. Ieri (riferito a martedì 14 luglio), fino a tarda sera, è stato ispezionato il luogo dell’incidente. Parallelamente i rappresentanti della Commissione statale per le indagini sugli incidenti aerei stanno lavorando per determinare le cause. Fra 30 giorni la Commissione statale per le inchieste sugli incidenti formulerà il rapporto iniziale che sarà poi disponibile sul sito web della Commissione».

I corpi saranno sottoposti ad autopsia. Sempre secondo la stampa locale il velivolo aveva già avuto problemi ai motori a gennaio. Ma chi era Sibilla Giardina? Una giovane hostess che lavorava sui voli di linea, ma il suo grande sogno era diventare pilota.

Un primo tassello era stato studiare come perito aeronautico e da tempo proseguiva con un corso ad hoc tenuto da un esperto un istruttore in Polonia. La scorsa domenica 12 luglio, due giorni prima della tragedia, Sibilla si trovava in Italia e com’era sua abitudine aveva incontrato gli amici di sempre, oggi uomini e donne, una volta bambini cresciuti insieme a lei nel gruppo scout di Cesano Maderno.

Qui la ragazza aveva fatto tutta la trafila: entrata come lupetto a 8 anni, aveva terminato il suo percorso da Rover tra gli adulti. Anche nella sua Lentate sul Seveso Sibilla Giardina ha lasciato il segno: è stata volontaria della locale sezione della Croce Rossa, dove ha saputo dimostrare il suo valore, la sua intraprendenza, il suo spirito di volontariato.

(* notizia modificata nell’età: 25 anni non 24 come scritto in prima stesura )

