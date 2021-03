Multato perché appendeva un manifesto pubblicitario abusivo a Concorezzo Gli agenti della polizia locale di Concorezzo hanno beccato e multato un uomo mentre appendeva un manifesto pubblicitario abusivo.

Continua la battaglia dell’amministrazione comunale di Concorezzo contro le pubblicità abusive. Giovedì 25 marzo un uomo è stato colto dalla polizia locale in flagranza di reato mentre appendeva un grande manifesto su un tabellone pubblicitario di via Dante senza alcuna autorizzazione. Gli agenti hanno comminato una sanzione di 431 euro all’uomo. «Premesso che penso che a nessun commerciante possa far piacere scoprire di stare affidando la propria immagine a servizi non regolari, stiamo facendo una battaglia senza sosta alla cartellonistica abusiva che tra l’altro deturpa il paesaggio – aveva fatto sapere qualche settimana fa il sindaco Mauro Capitanio -. Sono decine i cartelli che abbiamo rimosso negli ultimi mesi ma l’iter è lungo e gravoso. Invitiamo i commercianti a verificare sempre con il Comune ([email protected]) se il servizio che viene loro proposto sia regolare o meno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA