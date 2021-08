Muggiò, il futuro dell’ecomostro: approvato un progetto preliminare. Poi si andrà al bando Magic Movie: i piani del Comune. Lo scopo è di demolirlo e procedere alla rigenerazione dell’area, con la de-impermeabilizzazione e la rinaturalizzazione, per restituirla come spazio verde al Parco sovracomunale GruBrìa.

«Per la prima volta un’amministrazione acquisisce un ecomostro e lo bonifica restituendo suolo ai cittadini». Così il sindaco Maria Fiorito spiega come l’amministrazione si stia muovendo proprio nella direzione della salvaguardia del territorio, attraverso ad esempio l’acquisizione del multiplex Magic Movie Park, oggi pericolosamente fatiscente, con lo scopo di demolirlo e procedere alla rigenerazione di quell’area, con la de-impermeabilizzazione e la rinaturalizzazione, per restituirla come spazio verde al Parco sovracomunale GruBrìa. A questo proposito «una sorta di progetto preliminare – ha spiegato il sindaco – è già stato approvato dalla giunta un paio di settimane fa, poi si andrà alla gara d’appalto, ma siamo in linea con i tempi previsti».

Per quanto riguarda il rapporto Ispra, secondo il quale Muggiò in Brianza ha il record di suolo consumato, Fiorito ha aggiunto: «Muggiò non è stata cementificata, in realtà le realizzazioni di questi anni sono atti dovuti, già previsti dal vecchio Piano di Governo del Territorio, che andrà rivisto in coerenza con la legge regionale - “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato” - che ha individuato i criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo e che la Provincia di Monza e Brianza ha recepito nel proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale». Insomma dal rapporto Ispra si evince sì, a Muggiò, una ripresa dell’attività edilizia tra il 2019 e il 2020, già prevista dal Pgt e che comunque ha significato anche un incremento di posti di lavoro, tuttavia nell’analisi sul consumo di suolo prodotta dalla Provincia di Monza Brianza, è emerso che il Comune di Muggiò ha un indice di consumo di suolo in linea con tutti i comuni del territorio

