Muggiò, i vigili del fuoco salvano una donna di 75 anni caduta in casa L’avevano già soccorsa in casa lo scorso agosto.Questa volta i vicini hanno sentito lamenti provenire dall’appartamento al sesto piano

Non è la prima volta che i vigili del fuoco e i mezzi del pronto intervento sono costretti a intervenire in via Galvani a Muggiò per soccorrere una anziana signora caduta in casa. Sempre la stessa pensionata 75enne, già portata in salvo ad agosto. E’ capitato un’altra volta nella mattina di oggi, domenica 28 novembre, quando i vicini hanno sentito dei lamenti provenire dall’appartamento al sesto piano e hanno subito capito che era successo un nuovo incidente alla loro vicina.

Il 118 di Cinisello ha allertato i vigili del fuoco di Desio che sono usciti con l’autoscala e raggiunto il balcone dell’abitazione sono penetrati all’interno e hanno trovato la donna riversa sul pavimento. Come accaduto ad agosto, gli operatori della Cri di Cinisello l’hanno condotta all’esterno per il ricovero precauzionale al Policlinico di Monza dove è stata medicata per le escoriazioni riportare nel ruzzolone domestico e l’hanno dichiarata fuori pericolo.

