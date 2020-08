Movida, una notte di controlli della polizia locale di Monza: sanzionati 7 giovani per consumo di bevande alcoliche per strada Controlli e sanzioni nella notte della movida, a Monza: sette agenti della polizia locale sono stati impegnati dalla serata di venerdì 31 luglio fino alle prime luci di sabato 1 agosto. Sanzionati numerosi veicoli per divieto di sosta.

Controlli e sanzioni nella notte della movida, a Monza: sette agenti della polizia locale sono stati impegnati dalla serata di venerdì 31 luglio fino alle prime luci di sabato 1 agosto, coordinati da un ufficiale, in un servizio mirato al contrasto al disturbo della quiete pubblica, al degrado e alla sicurezza stradale. In centro sono state controllate le vie dove i cittadini residenti segnalano disturbo e schiamazzi notturni: via S. Paolo, piazza Garibaldi, piazza Matteotti, via V. Emanuele, via De Gradi, via Bergamo, via Giuliani, Piazza Trento e Trieste.

Nell’ambito dei controlli sette giovani sono stati sanzionati per consumo di bevande alcoliche su strada nonostante il divieto imposto dal nuovo Regolamento di Polizia Urbana. In periferia monitorati i giardini pubblici al fine di contrastare eventuale disturbo della quiete da parte di giovani prevenendo in tal modo assembramenti.

Effettuati anche controlli stradali; 40 conducenti di veicoli sono stati sottoposti a controllo alcolemico. Solo uno, con un tasso superiore a quello consentito, è stato denunciato con immediato ritiro della patente. Contestate anche altre sei violazioni al codice della strada. Non è stata invece accertata alcuna violazione nelle zone della città notoriamente caratterizzate dalla presenza di prostitute (in particolare per il divieto di contrattazione di prestazioni sessuali, violazione anch’essa introdotta dal nuovo regolamento di polizia urbana).

Infine, sanzionati numerosi veicoli, perché in divieto di sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, e in prossimità delle intersezioni, violazioni accertate particolarmente nella zone della movida.

