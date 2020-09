Morto don Antonio Longoni, parroco di Lesmo, Camparada e Correzzana È morto don Antonio Longoni, aveva 70 anni. Era a capo della Comunità pastorale di Lesmo, Camparada e Correzzana dal 2015. I funerali si terranno giovedì 10 ottobre alle 10.30 all’oratorio di Lesmo.

Le comunità di Lesmo, Camparada e Correzzana in lutto per la scomparsa dell’amato parroco, don Antonio Longoni. Il sacerdote 70enne è morto nella mattinata di martedì 8 settembre. Dal tardo pomeriggio, la salma sarà nella Cappella dei Re magi della chiesa di Lesmo.

Originario di Seregno, Longoni combatteva da tempo contro un male che purtroppo se l’è portato via. Il sacerdote era stato ordinato nel 1976 e per i primi quattro anni di sacerdozio aveva ricoperto il ruolo di vicerettore al Collegio Rotondi di Gorla Minore. Nel 1980 poi era stato trasferito a Monza dove per 8 anni aveva svolto il compito di vicario parrocchiale a San Biagio. In seguito altri sette anni al Centro Don Bosco di Cesano Maderno e nel 1995 aveva ricevuto il primo incarico come parroco a Castelletto di Senago dove era rimasto per tredici anni, svolgendo anche il servizio di decano per il Decanato di Bollate. Nel 2008 don Antonio era stato trasferito nella parrocchia di San Michele Arcangelo e Santa Rita di Milano dove era rimasto fino al 2015, anno di trasferimento nella comunità pastorale Santa Maria di Lesmo, Camparada e Correzzana.

Una notizia che ha letteralmente squarciato il cuore dei fedeli brianzoli che si sono molto legati al parroco durante i suoi cinque anni di permanenza nei tre paesi dell’area Vimercatese.

Martedì sera e mercoledì, alle 21 in Santa Maria Assunta a Lesmo, recita del Rosario. I funerali giovedì 10 ottobre alle ore 10.30 all’oratorio di Lesmo. Sarà poi portato al cimitero di Seregno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA