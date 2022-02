Monzainbici incontro la cicloviaggiatrice Alessandra Villa, tra mobilità ciclabile e turismo sostenibile Appuntamento di Fiab Monzainbici con la cicloviaggiatrice monzese Alessandra Villa, consulente di mobilità ciclabile e master in turismo sostenibile. Sabato 19 febbraio alle 20.30 al Bocciodromo Comunale di via Rosmini, 75.

Viaggia in bici in solitaria attraversando i luoghi più disparati del mondo. Ha attraversato l’Europa, il Marocco, gli Stati Uniti, il Sud America. Deserti, ghiacciai, altopiani, pianure. Le sue vacanze, ma anche i momenti liberi non li può concepire senza la sua amata due ruote. Alessandra Villa, monzese, cicloviaggiatrice, ciclomeccanica (ha seguito anche una formazione professionale di meccanica della bicicletta e insegna i trucchi del mestiere) e consulente di mobilità ciclabile, sarà protagonista di un incontro organizzato dall’associazione Monzainbici sabato 19 febbraio alle 20.30 al Bocciodromo Comunale di via Rosmini, 75.

In questa occasione, Villa presenterà i risultati di una ricerca universitaria in turismo sostenibile, effettuata in Francia e condotta sul campo, che ha raccolto testimonianze ed esperienze, vissute in varie parti del mondo, di donne che viaggiano da sole in bici. Storie di timori, ostacoli, scoperte, emancipazioni, da condividere e discutere.

Già insegnante di letteratura italiana in Francia, Alessandra Villa vanta anche Master in turismo sostenibile. A ispirare la sua scelta di erranza sono stati i cavalieri descritti dall’Ariosto anche se il suo cavallo non è in carne e ossa ma di metallo.

Gli interessati a partecipare all’incontro devono contattare gli organizzatori all’indirizzo: [email protected].Sarà richiesto un contributo di 3 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA