(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza Arengario (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza zona gialla al Tg2: un inviato all’arengario “in una delle province più colpite dalla seconda ondata” Il giornalista Stefano Fumagalli ha fatto interviste a cittadini e commercianti “da una delle città e delle province più colpite dalla seconda ondata della pandemia”. Riga (Commercianti): «Estendere l’orario di apertura dei locali»

Collegamento in diretta da Monza durante l’edizione delle 13 del Tg2 Rai di lunedì 1 febbraio . L’inviato Stefano Fumagalli dall’arengario ha fatto il punto della situazione “da una delle città e delle province più colpite dalla seconda ondata della pandemia”. L’inviato della tv di Stato ha anche realizzato un servizio sentendo le opinioni di cittadini e commercianti in questa prima giornata di zona gialla.

Alla stazione un pendolare ha rivelato di essere al suo primo giorno di lavoro in presenza dopo tre mesi passati in smart working mentre alcuni ristoratori e baristi del centro hanno espresso fiducia e speranza per le riaperture delle loro attività e la felicità di poter rivedere i clienti seduti al tavolo. «Stamattina - ha dichiarato un barista del centro - alcuni clienti erano sorpresi di poter riprendere le loro vecchie abitudini».

Domenico Riga, presidente dell’Unione commercianti di Monza e del circondario ha ripetuto davanti alle telecamere le richieste avanzate da Confcommercio al prefetto: estendere l’orario di apertura dei pubblici esercizi e consentire un maggior numero di persone all’interno dei locali. Non è mancata, però, qualche preoccupazione: la possibilità che gli assembramenti visti nel fine settimana un po’ in tutta Italia possano ripetersi e portare a nuove chiusure.

