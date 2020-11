Monza, volontari cercansi: appello alle consulte per la rete solidale “Noi ci siAmo” Appello del Comune di Monza ai coordinatori delle consulte di quartiere a sostegno della rete solidale “Noi ci siAMO”. L’assessore Arbizzoni ha chiesto «un contributo alla ricerca di volontari per aumentare quell’esercito del bene» al lavoro per i più fragili della città.

È arrivato via e-mail lunedì l’appello dell’assessore monzese alla Partecipazione Andrea Arbizzoni ai coordinatori delle consulte di quartiere a sostegno della rete solidale “Noi ci siAMO”: «Vi chiediamo un contributo nella ricerca di volontari tra i membri delle consulte per aumentare quell’esercito del bene che cerca di portare vicinanza e servizi soprattutto alle fasce più fragili della popolazione monzese», si legge.

L’unità di crisi, coordinata dai servizi sociali e dalla protezione civile e costituita negli spazi comunali di via Guarenti, si occupa della consegna a domicilio di farmaci e alimenti e di fornire supporto psicologico alle persone in difficoltà e a quanti non possono uscire di casa. Due i numeri di riferimento: 339 8738417 per chi è in isolamento o in quarantena, 334 6311270 per tutti gli altri.

