Monza: vigili del Nost contro prostituzione e spaccio di droga, multe anche per la guida sicura

Un fine settimana in servizio per contrastare la prostituzione, contro lo spaccio di droga e per la guida sicura. Sono state le attività principali degli agenti del Nost della polizia locale di Monza: nella notte tra venerdì e sabato sono stati impegnati in un servizio di contrasto alla prostituzione in viale Campania, via Tevere e via Taccona.

L’attività, svolta durante un servizio congiunto, ha portato all’identificazione di due persone albanesi, risultate irregolari e quindi condotte presso gli uffici della Questura a Milano.

Nella rete anti spaccio è finito un ragazzo che stava fumando marijuana: in attesa dell’esito delle analisi eseguite in pronto soccorso, gli è stata sospesa la patente.

Nella giornata di venerdì invece gli agenti avevano svolto un servizio antidroga nei giardini di via Visconti, nei pressi del Giardino Incantato, ai Boschetti Reali e poi intorno alla stazione rinvenendo e sequestrando in totale 28 grammi di sostanze, tra hashish e marijuana, e identificando un giovane originario del Gambia.

A un’altra dozzina di persone controllate in auto sono state elevate sanzioni per non avere utilizzato la cintura di sicurezza o per il transito con semaforo rosso.

