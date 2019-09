Monza: viale delle Industrie riaperto dopo il ribaltamento dell’autocisterna carica di azoto liquido - FOTO Autocisterna rimossa e carreggiata ripristinata: è tornato percorribile dalla mattinata di mercoledì 4 settembre il viale delle Industrie a Monza dove alle 19 di mercoledì si è ribaltato un tir che trasportava azoto liquido.

È tornato percorribile dalla mattinata di mercoledì 4 settembre il viale delle Industrie a Monza dove alle 19 di mercoledì una autocisterna carica di azoto liquido si è ribaltata perdendo litri di gasolio sulla carreggiata. L’incidente è successo all’altezza della rotonda “a fagiolo” davanti al cimitero, in direzione Sesto San Giovanni, non ha provocato feriti e ha costretto alla mobilitazione vigili del fuoco, polizia locale e protezione civile.

Per ripristinare il traffico in direzione di Sesto San Giovanni i soccorsi intervenuti hanno dovuto ripulire e ripristinare la carreggiata dal gasolio perso dalla motrice e rimuovere l’autocisterna ma non prima di aver travasato l’azoto liquido in un altro mezzo idoneo vuoto mandato sul posto già in serata dalla ditta bresciana titolare. Una operazione che ha richiesto che l’area fosse isolata e presidiata. Per la durata delle operazioni in direzione sud è rimasto chisuo al transito il tratto tra via Sicilia e via Beccaria, con deviazione in via Adda.

