Monza, autocisterna si rovescia e perde il gasolio: traffico in tilt in viale delle Industrie - FOTO

Traffico in tilt a Monza in viale delle Industrie nel tardo pomeriggio di martedì 3 settembre per il rovesciamento di una autocisterna per il trasporto di azoto liquido. È successo alle 19 all’altezza della rotatoria di via Salvadori, al cimitero in direzione Sesto. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza e diverse pattuglie della polizia locale, quattro, per rilevare l’incidente e gestire il traffico. Non si è registrato versamento di azoto, ma la carreggiata è stata inondata da centinaia di litri di gasolio.

In viale Stucchi in direzione di Sesto San Giovanni uscita obbligatoria su via Salvadori,chiusa invece via Salvadori in direzione di viale delle Industrie.

L’autista del camion, 58 anni della Bergamasca, è stato soccorso ma non trasportato in ospedale.

L’autocisterna di una società bresciana carica di azoto liquido stava percorrendo viale Fermi proveniente da viale Sicilia: nell’affrontare la rotonda a “fagiolo” per motivi in corso di accertamento, ma che escluderebbero il coinvolgimento di terzi, ha perso il controllo ribaltandosi e adagiandosi sul fianco destro, abbattendo anche un palo della pubblica illuminazione.

Fortunatamente la cisterna non si è danneggiata, i serbatoi della motrice invece hanno perso il gasolio. Previsti tempi per il ripristino piuttosto lunghi: si tratta di ripulire la strada dal gasolio e per questo è già intervenuta la ditta Area Sicura, poi di riposizionare il veicolo e per questo è previsto l’intervento del carro gru dei vigili del fuoco. In seguito di svuotare la cisterna dall’azoto liquido travasandolo in una seconda cisterna già inviata dalla società bresciana.

