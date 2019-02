Monza, via Cantore riapre al traffico dalla sera dell’8 febbraio È in programma per la sera di venerdì 8 febbraio la riapertura totale al traffico di via Cantore, interessata nell’ultima settimana di un cantiere straordinario. Si sospende quindi l’apertura di viale Cavriga oltre l’orario di chiusura.

È in programma per la sera di venerdì 8 febbraio la riapertura totale al traffico di via Cantore, interessata nell’ultima settimana di un cantiere straordinario. Lo comunica il Comune di Monza sottolineando l’impegno di Brianzacque nel rimodulare gli orari di lavoro per ripristinare la rete fognaria. Via Cantore riapre al traffico in entrambi i sensi di marcia, di conseguenza scadono le misure straordinarie per la viabilità.

“Gli scavi in via Cantore iniziati la scorsa settimana termineranno in anticipo rispetto a quanto previsto e già dalla sera dell’8 febbraio 2019 via Cantore tornerà transitabile in entrambi i sensi di marcia. Contestualmente sarà sospeso, dunque, il piano di viabilità alternativa e viale Cavriga tornerà ad essere chiuso dalle ore 19, secondo l’orario invernale abituale”, recita una nota.

