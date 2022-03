Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Via Bergamo, gli addetti dell’Impresa Sangalli mentre tolgono l’olio dalla strada

Monza, via Bergamo: vandalizzato nella notte un mezzo dell’impresa Sangalli Lo denuncia la società di igiene urbana che ha fatto intervenire le forze dell’ordine. L’assalto ha determinato la rottura dei tubi dell’olio del mezzo con il liquido che si è sparso sul fondo stradale. Il presidente Robledo: «Stigmatizziamo, al nostro personale la totale solidarietà e vicinanza»

Atto vandalico contro un mezzo dell’Impresa Sangalli, nella notte di sabato 12 marzo, in via Bergamo, a Monza. A denunciarlo è stata la stessa azienda di igiene ambientale. Ad essere colpito è stato un mezzo dedicato alla pulizia urbana. L’assalto - spiegano dalla azienda- è avvenuto attorno all’una di notte mentre il l mezzo era fermo e l’operatore era sceso e stava eseguendo la raccolta dei rifiuti domestici a bordo strada e ha determinato la rottura dei tubi dell’olio, con il liquido che si è sparso sul fondo stradale. «Per eliminarlo - dicono dalla azienda - è stato necessario usare la sepiolite». Dell’accaduto sono state immediatamente avvisate le forze dell’ordine.

«Stigmatizziamo questo atto vandalico che ha colpito un nostro mezzo. Al nostro personale la totale solidarietà e la vicinanza per questa folle aggressione. Ringraziamo la polizia municipale e le forze dell’ordine per il pronto intervento notturno e ci auguriamo che atti di questo genere non abbiano a ripetersi», ha dichiarato il Presidente di Impresa Sangalli, Alfredo Robledo

