Monza: via alle analisi sui ponti del Lambro e in viale Fermi Dal primo luglio la campagna di analisi sui ponti di Monza che tre anni fa dimostrarono la necessità di manutenzioni, senza essere a rischio come in via Colombo. Le date dei monitoraggi.

Dopo il rifacimento del ponte di via Colombo Monza si prepara a una nuova campagna di analisi degli altri ponti soprattutto sul Lambro, a partire da giovedì primo luglio. Le indagini che avevano portato alla chiusura di emergenza della struttura sugli spalti avevano anche decretato che per tutte le altre non sussistevano particolari rischi. Ma che una serie di interventi di manutenzione erano in molti casi necessari.

Ora è il momento di stabilire quali e quanti interventi in via Zanzi, in via Aliprandi, in via Visconti, via Annoni e poi in viale Fermi. «Sui ponti della nostra città - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa – stiamo portando avanti un’operazione di manutenzioni mai fatta prima. Già nell’estate di tre anni fa, per la prima volta a Monza, avevamo fatto un “censimento” e prove di carico su 41 strutture tra ponti, sottopassi e cavalcavia. Il prossimo step saranno gli interventi di manutenzione. Fino ad oggi sono stati ignorati, eppure sono proprio questi lavori che, nel corso del tempo, garantiranno la totale sicurezza e resistenza strutturale dei nostri ponti».

Gli interventi inizieranno giovedì 1 luglio sul ponte di viale Fermi. Poi il 2 luglio toccherà a quello di via Aliprandi, il 5 luglio di via Annoni, il 6 luglio di via Visconti e il 7 luglio di via Zanzi. Dopo una prima fase di raccolta dei dati, dal 9 al 18 luglio, le operazioni di monitoraggio riprenderanno lunedì 19 luglio con il ponte di viale Fermi e, a seguire, via Annoni (dal 23 al 23 luglio), via Visconti (26 e 27 luglio), via Zanzi (28 luglio) e, infine, via Aliprandi (29 luglio). Gli interventi non comporteranno la chiusura delle strade, ma l’istituzione del senso unico alternato. Solo via Aliprandi dovrà essere chiusa al traffico per il tempo necessario ai lavori. Il costo delle analisi, affidate alla 4 Emme service, è di quasi 50mila euro.

