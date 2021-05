Monza: ventenne ferito alla gola in centro, fermato il presunto responsabile Un ventenne venerdì sera è rimasto ferito in un’aggressione tra largo Mazzini e via Manzoni a Monza. Al culmine di una lite è stato colpito con un coccio di bottiglia da un uomo che nelle ore successive è stato fermato. È successo davanti a numerose persone.

È stato rintracciato e fermato in poche ore il presunto aggressore di un ventenne a Monza. È successo venerdì sera tra largo Mazzini e l’imbocco di via Manzoni, intorno alle 21.30, davanti a numerosi testimoni. Si sarebbe trattato del finale tragico di una lite tra i due: al culmine il presunto responsabile ha ferito alla gola il ventenne con un coccio di bottiglia e poi si è dato alla fuga. Il ferito è stato soccorso in codice rosso, trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza e operato. Sabato mattina le sue condizioni sono state dichiarate stabili, ma sempre in prognosi riservata.

L’aggressore è stato rintracciato in mattinata, le indagini sono state condotte dalla squadra mobile della Questura di Monza e della Brianza. La lite è avvenuta tra due cittadini marocchini, entrambi risultati irregolari in Italia.

