Monza danneggiamento opera Dreaming Jeans per l'autismo

Monza: vandali danneggiano l’opera “Autismo in blue jeans”, installazione prorogata L’opera “Autismo in blue jeans” in piazza San Paolo a Monza martedì è stata danneggiata da vandali che hanno rotto con un calcio uno degli esemplari di jeans decorati da trenta studenti autistici di Monza e Brianza. Installazione prorogata al 2 maggio.

Un pugno contro uno e un calcio contro l’altro. E la promessa: “Ci rimettiamo subito al lavoro”. L’opera “Autismo in blue jeans” installata in piazza San Pietro a Monza non è stata risparmiata dai vandali. La denuncia è di Roberto Spadea, l’artista autore del progetto Dreaming Jeans e mente insieme all’associazione FacciaVista Onlus dell’opera dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo. Trenta paia di jeans dipinti da altrettanti studenti autistici delle scuole di Monza e Brianza.

Un’opera martedì è stata danneggiata sulla gamba con un calcio (tra l’altro a rischio di farsi molto male perché pochi centimetri più basso c’è una base in calcestruzzo), un’altra nei giorni precedenti con un pugno (sistemata dall’artista).



“Senza parole - ha scritto Spadea su Facebook - successo ieri (martedì, ndr) tra l’altro giornata mondiale dell’autismo… devo pensare che chi ha dato un calcio ad un bel lavoro fatto da un ragazzo autistico non avesse proprio niente di meglio da fare...Chi lo ha realizzato non si preoccupi ne preparo un altro e glielo facciamo rifare...”.

L’installazione era stata inaugurata sabato 23 marzo alla presenza dei ragazzi protagonisti e delle istituzioni. Era in programma fino al 2 aprile, Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, ma l’amministrazione comunale di Monza ha deciso per una proroga fino al 2 maggio.

Il gesto è stato condannato duramente anche dal sindaco Dario Allevi: “Secondo me questi vandali che proprio ieri, durante la Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo, hanno deciso di rovinare l’opera #Autismoinbluejeans hanno seriamente bisogno di farsi curare - ha scritto - Ringrazio di cuore Roberto Spadea che è già al lavoro per sistemare il danno. Intanto l’Amministrazione Comunale ha già stabilito di prorogare l’esposizione fino al 2 maggio. Così ci godiamo, alla faccia di qualche idiota, questi capolavori ancora per un po’”.



