Monza: usano una Fiat 500 come “ariete” per rubare una Alfa Stelvio dalla concessionaria Il suv è stato ritrovato a Quarto Oggiaro, indagini in corso da parte della Polizia di Stato. La 500 usata per sfondare la vetrina del concessionario è stata rubata a Monza in via Vecellio e restituita alla proprietaria.

Hanno usato una Fiat 500 come “ariete” per portarsi via una Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio da un concessionario. Il lussuoso suv, rubato a Monza, è stato ritrovato grazie al localizzatore satellitare in un parcheggio di Quarto Oggiaro. Un furto con “spaccata”sul quale sta indagando la Polizia di Stato.

Il colpo, fanno sapere dalla Questura, al momento a carico di ignoti, è avvenuto nella serata del 22 ottobre attorno alle 21.20 alla Essemotors di via Buccari. Sul posto, scattato l’allarme si è portata una pattiuglia della Squadra Volante della Questura. Gli agenti hanno trovato usl posto la Fiat 500, risultata rubata a Monza in via Vecellio (la proprietaria ha formalizzato querela a carico di ignoti e l’auto le è stata riconsegnata), usata come “ariete”. Grazie al localizzatore satellitare presente sull’Alfa Romeo Stelvio è stata ritrovata a Quarto Oggiaro da personale della questura di Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA