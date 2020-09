Monza: uno stormo di cicogne fa tappa su un condominio di Cederna Sorpresa nella mattina di venerdì 4 settembre in zona Cantalupo, nel quartiere di Cederna a Monza: è uno stormo di cicogne che ha fatto sosta su un condominio.

Sorpresa per i residenti di Cantalupo nella mattina di venerdì 4 settembre: un condominio di via Pellegrini è stato scelto da uno stormo di cicogne come sosta sulla rotta della migrazione. E così il monzese Marcello Bottigelli, che è anche un volontario della Croce rossa, aprendo la finestra in via Usuelli si è trovato di fronte un gruppo di una dozzina di esemplari di migratore tranquillamente in pausa dal volo sul tetto dell’edificio di fronte. Secondo quanto riferito dalle Lipu, la Lega italiana protezione uccelli, le cicogne seguono due rotte migratorie: “Una orientale attraverso la Turchia, il Medio Oriente, la valle del Nilo per arrivare in Africa dell’est e persino in Sud Africa, e una occidentale attraverso Gibilterra per arrivare in Africa del nord”.

