L’attuale giardino pubblico di via Perosi (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: un parco nel quartiere Cazzaniga grande come un campo da calcio L’amministrazione comunale ha annunciato la realizzazione di un nuovo parco tra le vie Perosi, a Monza, nel quartiere Cazzaniga: sarà realizzato da un privato in una convenzione per un piano edilizio.

Un parco pubblico di oltre 8.000 metri quadrati nel quartiere Cazzaniga: più o meno un campo da calcio regolamentare. A comunicare la novità in anteprima è stata l’assessore all’urbanistica, Martina Sassoli, durante l’incontro che si è svolto in streaming mercoledì 17 febbraio con i membri della consulta di Triante. Un intervento di 203.704 euro frutto di una convenzione approvata dal Comune con un privato, un’opera di urbanizzazione a scomputo di oneri per la realizzazione di un intervento residenziale in via Perosi - uno di quei piani molto contestati dai residenti.

Il progetto prevede un’ampia area verde attrezzata tra le vie Perosi e Leoncavallo con spazi dedicati ai più piccoli, ma non solo. Sono in programma anche postazioni dedicate allo smart working e outdoor learning, oltre a una pista ciclopedonale che metterà in collegamento via della Birona al nuovo spazio verde. Il progetto comporterà anche la riqualificazione dell’area pubblica di via Leoncavallo per oltre 37.000 euro.

«Il partenariato pubblico – privato che abbiamo proposto in occasione di questo come di altri interventi e che intendiamo portare avanti anche in futuro, dimostra ancora una volta come la nostra città sappia fare squadra», è il parere dell’assessore Sassoli.

