Monza: un cane ferito da una lattina al parco, uno da una panchina rotta Due cani feriti a Monza: uno in passeggiata al parco è inciampato in una lattina che gli ha reciso un tendine. Un altro in area cani è rimasto impigliato in una panchina rotta.

Panchine rotte nelle aree cani, rifiuti pericolosi abbandonati, sporcizia a terra. A lamentarsi sono i proprietari dopo che i loro animali si sono feriti, chi in modo serio e chi, fortunatamente, solo con qualche graffio nel parco e in città. Ringo, un bel cagnolone meticcio bianco e nero, martedì al parco è incappato in una scatoletta di tonno aperta che gli ha reciso un tendine. Il suo veterinario lo ha operato d’urgenza sottoponendolo a un delicato intervento in anestesia totale. Il quadrupede è tornato a casa ed è semi immobilizzato con la sua zampetta fasciata e dolorante.

Qualche giorno fa in centro città un cucciolo che sgambettava nell’area cani è rimasto impigliato nello spuntone di una panchina rotta. La sua proprietaria, accorsa tempestivamente, è riuscita a liberarlo a spese del suo cappottino. E poi c’è Betty, una cagnetta non più giovanissima, che durante la sua passeggiata quotidiana in zona san Carlo si è imbattuta in un “ricordino” non raccolto che ha lasciato qualche segno sulle sue zampe e non poco disgusto alla sua proprietaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA