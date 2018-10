Monza: un anziano diabetico ruba due chili di Nutella al supermercato Ha cercato di rubare anche due chili di Nutella nonostante sia diabetico un “arzillo 75enne” - così l’hanno definito i poliziotti intervenuti - che lunedì 22 ottobre alle 12.25 è stato bloccato e denunciato dopo aver rubato generi alimentari per un valore di circa 750 euro in un supermercato di Monza.

L’anziano, residente nella provincia di Lecco, ha messo nel carrello venti chili di parmigiano stagionato 30 mesi, 2 chili di bresaola, carni pregiate, e pure 2 chili di crema spalmabile, e ha cercato di uscire dal supermercato senza pagare passando da una cassa chiusa. Non si era tuttavia accorto di essere stato “intercettato” dalla vigilanza che ha chiamato il 112.

L’uomo, già noto agli uomini del Commissariato di viale Romagna e alla Giustizia, per furti in supermercati, era già stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza inflitto a seguito a fatti analoghi. Denunciato, è stato redatto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo per applicazione foglio di via obbligatorio.

