Monza, ubriaco guida contromano nella zona di viale Libertà e sbatte sulle auto in sosta: denunciato È stata una serata più che movimentata nella zona di via Libertà, a Monza. Un uomo di 35 anni ha percorso diverse vie contromano ed è stato denunciato per guida in stato d’ebbrezza con ritiro immediato della patente.

È stata una serata più che movimentata nella zona di via Libertà, a Monza. Tutto per un uomo che, una manciata di minuti prima delle 22 di lunedì, ha percorso via Annoni in senso vietato, svoltando in via Baracca e poi in via Toti di nuovo in senso vietato. Dopo aver urtato il marciapiede è finito contro tre auto in sosta e poi ha abbandonato la sua Passat cercando di allontanarsi a piedi. Era ubriaco e non è andato lontano. Si tratta di un cittadino albanese di 35 anni residente a Lissone, fermato subito da agenti della polizia di Stato che hanno fatto intervenire la pattuglia della polizia locale e i soccorsi.

L’uomo è stato denunciato con ritiro immediato della patente. È stato trasportato in codice verde all’ospedale San Gerardo di Monza.

