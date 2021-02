Le armi usate per l’aggressione (Foto by i)

Monza: ubriaco e armato di machete aggredisce quattro persone nel parcheggio del centro commerciale Momenti di panico giovedì sera nel parcheggio del centro commerciale di via della Guerrina a Monza. Un uomo di 39 anni residente in Brianza e già noto alle forze dell’ordine ha aggredito prima mamma e figlia e poi due giovani (fratello e sorella). Al test alcolemico è risultato ubriaco

Ha minacciato e spaventato con un machete mamma e figlia di 46 e 16 anni nel parcheggio del centro commerciale di via della Guerrina a Monza.Poi ha fatto la stessa cosa contro fratello e sorella di 24 e 20. Alla fine l’aggressore, completamente ubriaco. è stato bloccato dai carabinieri con l’aiuto della polizia.

La macchina dell’aggressore

È successo giovedì sera quando l’uomo, un 39enne che risiede in Brianza, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha avvicinato madre e figlia mentre si trovavano all’interno del parcheggio del centro commerciale. Ha rotto il vetro della loro vettura e le ha minacciate impugnando l’arma con una lama di 30 centimetri per farsi consegnare quanto avevano con sé. Siccome non c’è riuscito ha riprovato con due ragazzi che si trovavano poco distante. Sempre armato di machete ha minacciato fratello e sorella di 24 e 20 anni, prendendo i loro cellulari.

Il machete

Poi è scappato sulla sua auto. Non è andato molto lontano: poco dopo, infatti, è stato fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Monza con diverse pattuglie. Il 39enne ha tentato di colpire con calci e pugni i militari che lo hanno immobilizzato anche con l’aiuto di agenti della Questura giunti sul posto.

L’uomo è stato sottoposto al test dell’etilometro: è risultato positivo con un tasso alcolemico di 3,0 g/l. Le sue condizioni erano tali da consigliarne l’accommpagnamento in ospedale, dove è stato curato e poi dimesso per finire in carcere con le accuse di reati di rapina, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza, in attesa della convalida dell’arresto.

