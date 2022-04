Monza, ubriaco a folle velocità in via Battisti: i poliziotti lo fermano, aggrediti Serata di follia per un 50enne residente in città. Inseguito dalle Volanti della Questura è stato raggiunto al Rondò dei Pini ma non si è dato per vinto. Altri controlli nella zona della “movida”: 119 persone identificate nel week-end.

Serata di follia, lunedì 4 aprile per un automobilista cinquantenne residente a Monza che alla guida di una utilitaria, ubriaco, ha seminato il panico nel capoluogo, lungo viale Cesare Battisti, procedendo al alta velocità con il rischio di speronare le auto in transito. Appena è arrivata la segnalazione alla sala operativa della Questura, attorno a mezzanotte, pattuglie della Polizia di Stato si sono messe all’inseguimento fino al rondò dei Pini dove l’auto è stata bloccata nonostante il tentativo del conducente di darsi alla fuga urtando due delle auto della Polizia intente a sbarrargli la strada. Invitato a scendere dall’auto l’automobilista avrebbe reagito violentemente contro i poliziotti, colpendoli con calci e pugni (uno ha riportato escoriazioni successivamente medicate).

Sottoposto a test alcolemico l’automobilista sarebbe risultato ben sopra al limite consentito dalla legge. Gli è quindi stata ritirata la patente di guida ed è stato accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso. Nel frattempo è stato avviato dalla Divisione Anticrimine della Questura il procedimento amministrativo per l’emissione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale con l’obiettivo di indurre il 50nne all’assunzione di uno stile di condotta rispettoso delle regole di civile convivenza nonché delle norme dell’ordinamento giuridico, riducendo il rischio che possa tornare a tenere ancora comportamenti pericolosi.

Intanto, nello scorso fine settimana e nella serata di lunedì, sempre a Monza, su disposizione del Questore Marco Odorisio, personale della Questura con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, del Comando Polizia locale e della Polizia Annonaria, ha di nuovo effettuato controlli straordinari soprattutto nelle zone della “movida” e in particolare nelle aree di via Cavallotti, via Bergamo, piazza Castello, via Artigianelli, via Gramsci, via Borgazzi, largo Mazzini, corso Milano e le zone vicine alla stazione ferroviaria. Identificate complessivamente 119 persone, di cui 18 con precedenti di polizia, e 33 veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA