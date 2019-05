Monza, tornano le “Serate di architettura”: Bricolo Falsarella apre in Sala Maddalena Tornano le “Serate di architettura” promosse dall’Ordine degli architetti di Monza per riflettere e confrontarsi sull’architettura oggi. Primo appuntamento giovedì 30 maggio con Bricolo Falsarella Associati nella nuova location di Sala Maddalena.

Riflettere sull’architettura oggi confrontandosi con i più importanti professionisti nazionali e non solo: è il progetto che l’Ordine degli architetti di Monza porta avanti da alcune stagioni e prosegue a partire da oggi, cambiando casa.

Sono le “Serate di architettura” che vengono inaugurate giovedì 30 maggio, in sala Maddalena (via Santa Maddalena 7 a Monza, dalle 20, ingresso libero) con Bricolo Falsarella Associati. “L’iniziativa rientra negli sforzi compiuti dall’ordine per fare della cultura del progetto un progetto di cultura, promovendo l’incontro, il dialogo e il confronto tra cittadini, istituzioni, professionisti e imprese con una selezione di progettisti, anche internazionali, sui temi della buona architettura”.

Gli ospiti che si alterneranno a Monza “sono testimoni di progetti e realizzazioni che aiutano a comprendere come una architettura e un progetto di design – necessari e sempre presenti nella vita di tutti – quando siano di qualità, diventino una leva decisiva per il benessere di tutti. Si tratta di architetti e designer che operando in territori differenti, su scale e per committenze diverse, portano visioni personali e offrono soluzioni (di processo, di spazio, di estetica, di fruibilità, funzionalità, sostenibilità) che sfuggono all’anonimato e alla superficialità, con un obiettivo di fondo che è però comune e condiviso: il progetto e il prodotto di qualità aiutano a vivere – e quindi lavorare, muoversi, studiare, ecc. – meglio”.

Dopo il primo appuntamento con Bricolo Falsarella Associati, cioè Filippo Bricolo e Francesca Falsarella, studio a Sommacampagna, sarà la volta di Es-Arch Enrico Scaramellini, Mvrdv, Ted/A Arquitects, CN Architetti, Studio Formafantasma e Baserga Mozzetti architetti, che fino a novembre contribuiranno “ a comporre il ricco parterre di ospiti e a raccontare le loro esperienze progettuali, dal piccolo oggetto alla realizzazione su scala internazionale, alla città. Un risultato raggiunto e raggiungibile con metodi, approcci e sensibilità eterogenee, come emerge dalle testimonianze, ma la trasversalità delle ‘Serate’ serve anche a questo scopo: mostrare e dimostrare che la qualità del progetto si può ottenere attraverso percorsi diversi, vedendoli da diverse angolazioni, applicando approcci molteplici”.

