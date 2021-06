Monza, torna il mercatino di ArcoDonna a Cascina Cantalupo: abiti, accessori e tanto altro per tre giorni L’associazione di promozione sociale impegnata dal 2008 a Monza e in Brianza per le pari opportunità, l’inclusione sociale e il protagonismo al femminile invita negli spazi di viale Sicilia a Monza dove proporrà abiti, pantaloni, spolverini, camicie, magliette e oggetti di design con una donazione minima di 15 euro, a sostegno delle iniziative di volontariato del percorso “Le scarpe piene di sassi”.

La prima volta fu un vero successo. Ora, dopo un anno di pausa forzata per l’emergenza sanitaria, torna in tutta sicurezza l’appuntamento con il mercatino di ArcoDonna e la proposta di tre giornate tra shopping vintage, impegno e protagonismo al femminile alla Cascina Cantalupo, il 25, 26 e 27 giugno. L’associazione di promozione sociale dal 2008 organizza eventi e progetti per l’inclusione sociale e sul tema delle pari opportunità. Le volontarie oggi invitano negli spazi di viale Sicilia dove proporranno abiti, pantaloni, spolverini, camicie, magliette e oggetti di design con una donazione minima di 15 euro, a sostegno delle iniziative di volontariato del percorso “Le scarpe piene di sassi”.

Si tratta di un progetto attivato dalle associazioni Àntes, ArcoDonna, Circolo Legambiente Alexander Langer di Monza, associazione Banca Del Tempo di Monza e Brianza per la promozione del volontariato e del welfare generativo e mirato ad attivare la sensibilizzazione dei giovani sul tema del volontariato tramite la formazione ed il coinvolgimento; fa parte dei progetti ammessi al contributo del Bando volontariato 2019. «Vi aspettiamo al grande mercatino della nostra associazione. Con tante proposte, idee vintage, ma anche accessori e complementi di arredo e regalini fatti dalle nostre socie e dalle persone che ci danno una mano. Ci siamo organizzate - sottolineano da ArcoDonna - per rispettare tutte le misure anti-Covid: saremo all’aperto e tutto è sanificato». L’inaugurazione è in programma venerdì 25 giugno alle 18.30 con buffet in monoporzioni e niente code. Il mercatino resterà aperto sabato 26 dalle 10 alle 20 e domenica 27 dalle 15 alle 18. Cascina Cantalupo offre uno spazio di accoglienza residenziale a 22 mamme in situazione temporanee di difficoltà e ai loro bambini .

