Monza: su un’auto radiata con la patente falsa, era condannato per ricettazione La polizia locale di Monza ha arrestato un uomo coinvolto in un incidente stradale: era su un’auto radiata, guidava con la patente falsa e doveva scontare una condanna per ricettazione.

Era su un’auto risultata radiata dal Pubblico registro, con una falsa intestazione, senza revisione ma regolarmente assicurato. E lui guidava con una patente della sua nazionalità ma risultata falsa. Quando è bastato agli agenti di polizia locale di Monza per provare a fare qualche ulteriore verifica e scoprire così che sull’uomo, di origine marocchina e nato nel 1984, pendeva anche un ordine di carcerazione dopo essere stato condannato per ricettazione. Tutto è successo durante una normale attività di servizio: gli agenti sono intervenuti per un incidente stradale senza feriti nel pomeriggio di venerdì 16 marzo. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere anche di guida senza patente e falso.

