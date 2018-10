Monza: strappa le collanine a una 78enne e scappa, quasi preso da un carabiniere fuori servizio Un carabiniere fuori servizio ha inseguito e afferrato un uomo che venerdì 19 ottobre ha strappato dal collo di una 78enne due collane d’oro: l’uomo è riuscito però a divincolarsi e a scappare tra le strade laterali.

Insegue il ladro per strada pur essendo fuori servizio, riesce a raggiungerlo ma non a tenerlo abbastanza per chiamare i rinforzi: ci ha provato un carabiniere di Monza a sventare il furto ai danni di una donna di 78 anni in via Foscolo, nel pomeriggio di 19 ottobre. E stava anche per riuscirsi.

Tutto è successo intorno alle 17: un uomo è arrivato nelle vicinanze della anziana, ha notato un paio di collanine d’oro e le ha letteralmente strappate dal collo per poi mettersi in fuga. Il militare monzese ha visto tutto: ha rincorso l’uomo, lo ha acciuffato ma dopo un breve scontro il ladro è riuscito da divincolarsi e ha scappare nelle vie attorno. Sul posto sono intervenuti gli uomini del radiomobile dei carabinieri e il 118, ma del fuggitivo nessuna traccia. La monzese non ha riportato ferite, il carabiniere è stato portato in codice verde al Policlinico di Monza per accertamenti.

