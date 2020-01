Monza, spara con una pistola scacciacani per festeggiare capodanno: denunciato Denunciato un uomo che voleva festeggiare il nuovo anno con la famiglia, ma lo ha fatto sparando con una scacciacani nel pieno centro di Monza

Voleva festeggiare il nuovo anno con la famiglia, ma lo ha fatto sparando con una scacciacani nel pieno centro di Monza. È finita in questura la festa per un cittadino egiziano di 27 anni residente a Seregno, denunciato in stato di libertà per procurato allarme. Aveva acquistato la pistola - modello in libera vendita - nel pomeriggio e poi alle 23.45 in giro con moglie, fratello e figli piccoli ha esploso dei colpi. Alcuni altri passanti spaventati hanno chiamato le forze dell’ordine e sul posto è intervenuta la polizia di Stato. L’uomo si è mostrato collaborativo, davvero convinto di poter festeggiare sparando in aria. La buona fede non gli ha comunque evitato la denuncia.

