Monza, spaccio in via Visconti e Rota Grassi: ordinanza cautelare per 53 persone Il bilancio della operazione Dedalo degli agenti della Squadra mobile locale in collaborazione con personale di altre Squadre mobili del Nord Italia, dei reparti Prevenzione Crimine del Nord e Centro Italia, oltre ad unità Cinofile e del Reparto Volo.

Duro colpo allo spaccio in centro, a Monza, in particolare nei giardini di via Azzone Visconti-Rota Grassi: il 13 ottobre, al termine dell’indagine denominata “Dedalo”, sono stati ben 53 i soggetti nei confronti di quali è stata eseguita un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Monza da parte della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza, in collaborazione con personale di altre Squadre Mobili del Nord Italia, dei Reparti Prevenzione Crimine del Nord e Centro Italia, oltre ad unità Cinofile e del Reparto Volo.

Si tratta di cittadini provenienti dall’Africa occidentale (31 dal Gambia, 3 dalla Nigeria, 3 dal Senegal, 2 dalla Guinea, 1 dalla Mauritania ed 1 dal Mali, per la maggior parte richiedenti asilo) e dal Nordafrica (19 dal Marocco) ai quali sono state contestate un totale di quasi 4.000 cessioni/detenzioni di sostanze stupefacenti di varia natura che vanno dalla singola dose al chilo di cocaina o ai 10 chili di hashish, per un valore complessivo quantificabile in almeno 500 mila euro. Dettagli sull’operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 14 ottobre in mattinata in questura.

