Monza, soluzioni per il cantiere urgente di via Cantore: parco aperto fino alle 21

Una corsia per senso di marcia nel lato non interessato dal cantiere e viale Cavriga aperto fino alle 21 dal lunedì a venerdì. Sono le principali soluzioni approntate dal Comune di Monza per far fronte all’”emergenza cantiere” di via Cantore, i lavori che Brianzacque ha dovuto approntare d’urgenza per il cedimento di un tratto fognario tra le vie Lecco e Annoni. Un tappo improvviso su una delle arterie più trafficate della città.

Un ostacolo che ha di fatto paralizzato il traffico della città. Mercoledì mattina in un approfondimento tecnico che ha fatto sedere intorno al tavolo il sindaco Dario Allevi, il vicesindaco Simone Villa e l’assessore alla Viabilità Federico Arena è stato stabilito di istituire in via Cantore, nel tratto compreso tra via Lecco e via Annoni, il transito con una corsia per senso di marcia, sia in direzione Villasanta, sia in direzione centro città. E poi di prolungare l’apertura del parco per far defluire il traffico anche dalle 19 fino alle 21.

“Al termine dell’incontro Brianzacque ha assicurato che, a seguito di una rimodulazione degli orari di lavoro e meteo permettendo, sarà possibile ridurre i tempi del cantiere di circa una settimana”, fa sapere il Comune in una nota. Quindi due settimane anziché tre.

