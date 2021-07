Monza: si apre l’estate all’Ambrosini, il calendario per gli anziani in città Scatta giovedì 22 luglio al Centro Ambrosini di Monza in via Solferino 38, l’“Estate con noi 2021”, il programma di animazione e di intrattenimento promosso dal Comune di Monza con il contributo di Brianzacque per gli anziani della città.

Un’estate in compagnia per sentirsi meno soli e per divertirsi. Scatta giovedì 22 luglio al Centro Ambrosini di Monza in via Solferino 38, nelle immediate vicinanze del vecchio ospedale san Gerardo, l’“Estate con noi 2021”, il programma di animazione e di intrattenimento promosso dal Comune di Monza con il contributo di Brianzacque. Da decenni, il centro (che molti “nonni” ancora chiamano ex Singer) ospita iniziative di giochi, musica e spettacolo per allietare le giornate estive.

Giovedì pomeriggio dalle 15.30, Luigi e alcuni figuranti in costume d’epoca terranno compagnia ai presenti. Il programma continuerà fino al 5 settembre secondo questa scaletta: domenica 25 luglio dalle 20 alle 23 animazione con Solemar, Sander e Mozzarello; giovedì 29 luglio dalle 15.30 alle 18.30 animazione con Settimo e figuranti in costume d’epoca; domenica 1 agosto dalle 20 alle 23 animazione con Settimo; giovedì 5 agosto dalle 15.30 alle 18.30 animazione con Luigi; domenica 8 agosto dalle 20 alle 23 animazione con Settimo; giovedì 12 agosto dalle 20 alle 23 animazione con Luigi e Vitamin & C; domenica 15 agosto - dalle 20 alle 23 animazione con Solemar; giovedì 19 agosto dalle 15.30 alle 18.30 animazione con Adriano; domenica 22 agosto dalle 20 alle 23 animazione con Solemar e Andrea Tirelli; giovedì 26 agosto dalle 15.30 alle 18.30 animazione con Adriano; domenica 29 agosto dalle 20 alle 23 animazione con Luigi e Magico Cami; giovedì 2 settembre dalle 20 alle 23 animazione con Adriano e Mago Tittix; domenica 5 settembre dalle 20 alle 23 animazione con Solemar, Scartapenna e Fantastico Sam. Per un divertimento in sicurezza vengono richiesti mascherina e un corretto distanziamento interpersonale.

