Un testo in Braille per non vedenti

Monza: servizio civile in biblioteca per sviluppare il progetto sul Braille C’è tempo fino al 26 gennaio per rispondere al bando di servizio civile universale attivato dalla Biblioteca italiana per i ciechi. Otto posti.

C’è tempo fino alle 14 del 26 gennaio per rispondere al bando di servizio civile universale attivato dalla Biblioteca italiana per i ciechi “Regina Margherita” di Monza. L’iniziativa si rivolge a otto giovani tra i 18 e i 29 anni non compiuti che nella sede di via Giuseppe Ferrari, 5/a saranno impegnati nella realizzazione del progetto “Il Braille: un ponte stabile tra isolamento ed integrazione” che supporta l’inclusione scolastica dei disabili visivi di tutte le età.

I giovani si occuperanno anche della cura dei cataloghi, delle trascrizioni, del rapporto con gli utenti e di altro ancora. Il progetto avrà una durata di dodici mesi, per un impiego complessivo di 1.145 ore nell’arco dell’anno (massimo 25 ore di impiego a settimana). Ogni volontario che prenderà servizio stipulerà un contratto con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile e riceverà un corrispettivo economico mensile di 444,50 euro.

Info sul sito della biblioeteca . È possibile contattare la Biblioteca Regina Margherita all’indirizzo mail [email protected] o ai numeri di telefono: 039 28327201 e 039 28327205.

