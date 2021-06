Monza: sasso contro un’auto in sosta durante una lite, escoriazioni a un braccio per una 17enne a bordo della vettura Il fatto è avvenuto a Monza, in via Archimede, attorno alle 3 di notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 giugno. I due litiganti, monzesi, un uomo di 38 e una donna di 47 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati in stato di libertà.

Durante una lite per strada, per futili motivi, avrebbero scagliato un sasso colpendo casualmente un’auto in sosta con a bordo due giovani, un ragazzo di 20 e una ragazza di 17 anni. Il sasso ha infranto un finestrino della vettura e la 17enne a bordo ha riportato lievi escoriazioni a un braccio, tanto da dover essere trasportata in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo.

Protagonisti dell’accaduto, avvenuto a Monza, in via Archimede, attorno alle 3 di notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, due monzesi, un uomo di 38 e una donna di 47 anni, entrambi italiani, denunciati in stato di libertà dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile per lesioni e danneggiamento.

