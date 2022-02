Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il coniglio recuoerato nel Parco (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Monza, salvato coniglio “taglia-forte” nel Parco: ora Jameson aspetta di essere adottato Con tutta probabilità è sfuggito ad un allevamento di conigli da carne e destinato alla macellazione; è stato visto zampettare vicino alla cancellata del parco, ma non ne voleva sapere di essere catturato. Ci hanno pensato Park Angel e due runner di passaggio

Recuperato al parco di Monza un coniglio XXL. Ora è al rifugio Enpa e “Jameson”, così è stato ribattezzato, aspetta di essere adottato. Non è stato affatto facile il recupero di un coniglio bianco di razza New Zealand, con tutta probabilità sfuggito ad un allevamento di conigli da carne e destinato alla macellazione; è stato visto zampettare vicino alla cancellata del parco, ma non ne voleva sapere di essere catturato.

Per fortuna, racconta Enpa Monza, uno dei Park Angels (le sentinelle volontarie che vigilano sul patrimonio verde e sugli animali selvatici del parco e della Villa Reale di Monza), aiutato da due runners, è riuscito nell’intento. E il coniglio, finalmente sistemato in un trasportino, è arrivato al rifugio di Monza.

Il coniglio recuperato nel Parco

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Qui si è rivelato molto attivo ed è stato battezzato “Jameson”, prendendo il posto di Irlanda, anche lei una coniglia New Zealand e praticamente la sua fotocopia. Già, perché Irlanda, insieme al suo amico Pico, coniglietto nano, ha trovato finalmente una famiglia che non si è fermata alle sue dimensioni. Chi volesse avere notizie sull’adozione di Jameson, o sugli altri conigli ospitati nella struttura di via San Damiano 21, può scrivere a [email protected]

Le schede dei conigli in adozione possono essere consultate sul sito Enpa Monza: http://www.enpamonza.it/lagomorfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA