Monza: saltano lo stop dei carabinieri e scappano, sfondano la vetrina di una gioielleria Due ragazzi sono fuggiti al posto di controllo dei carabinieri nelle prime ore di sabato 13 novembre e sono entrati in auto nel centro storico, finendo per sfondare la vetrina di una gioielleria.

Forse per evitare controlli e accertamenti da parte dei carabinieri hanno ignorato lo stop del posto di controllo e sono scappati: una pessima idea, dal momento che poco dopo, nel pieno centro di Monza, sono andati a sbattere dopo un inseguimento, contro la vetrina di una gioielleria.

È successo nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre nel capoluogo brianzolo: a bordo dell’utilitaria c’erano due ragazzi. In fuga i ragazzi sono entrati da via Zucchi nel centro della città e si sono diretti verso via Carlo Alberto, piena zona pedonale. Ma nel tentativo di curva sono finiti diritti sulla vetrina della gioielleria.

Stando ai primi riscontri delle forze dell’ordine, i ragazzi arrivavano da una discoteca: non ci sono riscontri di refurtiva o stupefacenti, ma si attendono i risultati dei test sull’alcol.

