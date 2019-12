Monza: ruba i cellulari ai pazienti del Policlinico, beccato sul fatto e arrestato Un uomo di 29 anni di Monza è stato arrestato al Policlinico di Monza per il furto di cinque telefoni cellulari sottratti ai pazienti ricoverati.

Ha cercato di approfittare della condizione particolare di alcuni pazienti ricoverati al Policlinico di Monza per introdursi nella stanze e rubare i loro telefoni cellulari. Ma è stato notato da una guardia giurata e segnalato ai carabinieri che, intervenuti nella notte in via Amati, lo hanno arrestato in flagranza di reato. Nei guai un uomo di 29 anni, monzese, già noto per reati contro il patrimonio. I militari sono intervenuti al pronto soccorso dove il responsabile del furto è stato bloccato con tutta la refurtiva. Tutti i telefoni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

