Monza: ruba diversi aspirapolvere Dyson e li mette in vendita online, arrestato dalla polizia

Rubava “super aspirapolvere” e li metteva subito in vendita online. Un business stroncato dalla polizia di Stato di Monza. Giovedì 5 marzo un equipaggio della Squadra Volante, attorno alle 13, ha tratto in arresto, in flagranza di reato, un monzese 47enne che con una figlia, indagata in concorso, aveva appena sottratto due apparecchi Dyson da 900 euro al supermercato Iper di via della Guerrina.

Da successivi accertamenti gli agenti hanno verificato che l’uomo aveva già rubato altri due aspirapolvere qualche giorno prima, il 2 marzo, nello stesso esercizio commerciale, in tale occasione in concorso con la moglie, a sua volta indagata. Non solo, le indagini hanno anche permesso di appurare che il 47enne aveva immediatamente messo in vendita la merce rubata su internet.

