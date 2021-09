Rifiuti abbandonati in via Tanaro (Foto by Sarah Valtolina)

Monza, rifiuti scaricati in via Tanaro: «Anche due taniche di liquido scuro qui da prima dell’estate» Una via poco battuta di San Fruttuoso, a Monza, meta preferita di chi abbandona i rifiuti. E i residenti chiedono telecamere.

Via Tanaro a Monza è un piccolo angolo di campagna dentro al quartiere San Fruttuoso. Una di quelle stradine (poche quelle rimaste) che si srotolano circondata da campi da entrambi i lati della carreggiata. Una via utilizzata dai pochi che ci abitano, e da chi prova a guadagnare un po’ di tempo evitando le altre strade più trafficate. È a doppio senso ma a stento ci passano due auto contemporaneamente. L’imbocco accanto all’oratorio di San Fruttuoso conduce fino a via della Taccona.

Un simile angolo di verde è però costantemente deturpato dai rifiuti, abbandonati come se nulla fosse da incivili che qui lasciano sacchetti colmi di bottiglie di plastica, avanzi di cibo, bottiglie di vetro, ma anche elettrodomestici ormai fuori uso.

Rifiuti abbandonati in via Tanaro

«Tutta la via era stata ripulita meno di un mese fa – racconta indignato un residente – oggi è di nuovo una discarica. Mi chiedo quando l’amministrazione si deciderà finalmente a piazzare delle telecamere per vedere, una volta per tutte, chi sono queste persone che, in barba ai divieti e al buon senso, abbandonano in questa via di tutto».



A preoccupare i residenti sono soprattutto due taniche di plastica opaca, che contengono liquidi scuri non identificati. «Sono lì da prima dell’estate. Non c’è nemmeno un’etichetta, non possiamo sapere cosa contengano o se sono pericolosi o tossici», aggiunge il cittadino.

Tra cartoni della pizza abbandonati e avanzi di cibo a disposizione di topi e cornacchie, bottiglie e oggetti di plastica, c’è anche una vecchia cucina a gas.

«Io passo da questa strada ogni giorno per andare al cimitero e posso dire che quell’elettrodomestico così ingombrante non c’era una settimana fa».

Rifiuti abbandonati in via Tanaro

Ai residenti e ai cittadini di San Fruttuoso non resta (ancora una volta) che segnalare la presenza di rifiuti abbandonati lungo la strada, e sperare che chi si occupa della raccolta provveda quanto prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA