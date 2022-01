Monza: responsabile di furti in case e centri commerciali, non potrà tornare in Italia per i prossimi 5 anni Un cittadino di nazionalità georgiana è stato accompagnato martedì 25 gennaio dagli agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questore di Monza e della Brianza, all’aeroporto di Milano Malpensa, destinazione Tbilisi.

Non potrà rientrare in Italia per i prossimi 5 anni un cittadino georgiano accompagnato martedì 25 gennaio, dall’Ufficio Immigrazione della Questore di Monza e della Brianza, all’aeroporto di Milano Malpensa, destinazione Tbilisi. In Italia dal 2020, irregolare sul territorio nazionale, l’uomo era stato sottoposto a fermo di Polizia giudiziaria nell’ambito di un’indagine che lo aveva individuato come presunto componente di una struttura criminale che faceva furti e rapine in abitazioni private e centri commerciali della Lombardia e del Piemonte . Il bottino era poi destinato a ricettatori italiani.

L’uomo è stato colpito da un Provvedimento di Espulsione emesso dal Prefetto di Monza e della Brianza il 21 aprile 2021, successivamente all’applicazione della misura alternativa al trattenimento presso il C.P.R. (Centr di permanenza per il rimpatrio). Con l’esito sfavorevole del ricorso che aveva presentato contro il provvedimento, rigettato dal Giudice di Pace di Monza, il georgiano è stato definitivamente allontanato dal territorio nazionale.

