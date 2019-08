Monza, ragazzo di 14 anni tocca con la canna da pesca una linea elettrica in Val Pusteria: folgorato, è grave

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Un ragazzo di 14 anni di Monza è rimasto gravemente ferito nel Tirolo Orientale, nella Val Pusteria austriaca. I fatti si sono svolti martedì 13 agosto, intorno alle 10.20 a Strassen (distretto di Lienz), vicino a Sillian. Il giovane, che stava viaggiando con suo nonno, stava attraversando un passaggio a livello ferroviario privo di stanghe con la sua canna da pesca in fibra di carbonio completamente estesa: proprio la canna ha inavvertitamente toccato le linee aeree dell’alta tensione, rimanendo folgorato. L’adolescente ha riportato gravi lesioni e ustioni mentre il nonno è rimasto illeso. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero in una clinica di Monaco di Baviera. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori. Testimoni oculari hanno riportato di avere sentito un forte botto. (foto pubblicate dal giornale online www.osttirol-heute.at).



Il passaggio a livello dove è avvenuta la tragedia: in alto, sui fili, si vedono ancora i resti sfilacciati della canna da pesca (al centro)

