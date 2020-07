Monza: ragazzini scagliano una pietra contro un centro di accoglienza con donne e bambini La polizia sta indagando sull’episodio: i responsabili, dell’apparente età di 14/16 anni sono fuggiti. Un’ospite è stata sfiorata dalla pietra. Il centro ospita 10 donne e 3 bambini per lo più migranti di diverse nazionalità.

La polizia è a caccia di un gruppetto di giovanissimi, probabilmente tra i 14 e i 16 anni, che lunedì sera 20 luglio, in via Sant’Alessandro, in zona San Rocco, a Monza, hanno scagliato un sasso contro una finestra al primo piano di un centro accoglienza che ospita 10 donne e 3 bambini per lo più migranti di diverse nazionalità, sia africane del nord che sub sahariane.

La pietra ha sfiorato una ospite. Nessuno è rimasto ferito ma nel locale si è scatenato il panico. Ignoti i motivi del gesto: potrebbe essersi trattato di una pericolosa bravata o di un gesto intenzionale per colpire il centro. Indagini sono in corso.

