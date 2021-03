Monza, quattro Rotary club ad Allevi: «A disposizione per il rilancio di Villa reale» Quattro Rotary club di Monza si mettono a disposizione del Consorzio e del presidente Dario Allevi per sostenere il rilancio di Villa reale e Parco: ecco la loro lettera.

Quattro Rotary club si mettono al servizio della Villa reale e del suo rilancio: lo hanno fatto a inizio febbraio mettendo nero su bianco la loro disponibilità di collaboratore in una lettera inviata a Dario Allevi, che in quanto sindaco di Monza è anche presidente del Consorzio che gestisce la Reggia.

Sono i club Villa reale, Monza Ovest, Monza Nord Lissone e Monza Brianza che, hanno scritto, “seguono con particolare attenzione le vicende della Villa reale, simbolo principe della nostra città. Le attuali vicende che interessano la Villa reale toccano infatti profondamente tutti i Rotary club che sottoscrivono questa manifestazione di vivo interesse per la Villa stessa”.

I club sottolineano l’impegno speso da sempre a favore del territorio, delle sue bellezze, dei suoi tesori, a partire dal Rotary che ha nel nome “Villa reale”, che attraverso il progetto “Facciamo Rotary insieme” ha sostenuto il “marketing territoriale” invitando altri club vicini e non “tramite guide specializzate locali” a scoprire negli anni Villa reale, Parco, duomo cappella di Teodolinda, corona ferrea, centro città, cappella espiatoria. “Abbiamo così avuto la possibilità di far conoscere la nostra bella città, la Villa e il Parco a numerosi altri Rotary club”.

In segno dell’affetto, scrivono i presidenti, che i club hanno per la città e per la stessa Reggia. “Ne consegue che le attuali serie problematiche della Villa (di gestione e aggravate dal Covid 19), ampiamente illustrate da lei stesso e negli ultimi due numeri del Cittadino (la lettera è della seconda settimana di febbraio, ndr), ci toccano profondamente. Per questo motivo segnaliamo la nostra disponibilità, a favore del territorio monzese, nell’ambito delle nostre possibilità di Rotary club, quindi in primi operative e di comunicazione, oltre a quelle professionali dei nostri soci, ad apportare il nostro contributo fattivo alla migliore soluzione della vicenda”.

La lettera è stata firmata per i rispettivi club dai presidenti Silvia Annamaria Brambilla (Villa reale), Giuseppe Vargiu (Ovest), Tiziana Gori (Monza Nord Lissone), Antonio Groppelli (Monza Brianza).

