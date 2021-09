Monza: pronti i nuovi giochi dei giardinetti nel quartiere Cederna Si sono conclusi giovedì a Monza i lavori di manutenzione dell’area giochi dei giardini pubblici di via Previati-Vasari, nel quartiere Cederna.

Si sono conclusi giovedì a Monza i lavori di manutenzione dell’area giochi dei giardini pubblici di via Previati-Vasari, nel quartiere Cederna. Il progetto si è sviluppato in due fasi. Nella prima fase è stata effettuata la manutenzione delle attrezzature in legno di robinia che già esistevano nell’area verde, con l’inserimento di una nuova altalena a due posti e una struttura da arrampicata - recuperata dai giardini di via Lissoni/Sant’Andrea - sempre in legno di robinia, che offre ottime prestazioni in termini di robustezza, design e durata.

Questo intervento ha permesso di ampliare e potenziare l’area gioco che è stata poi delimitata da un cordolo di contenimento sempre in robinia e dotata di pavimentazione antitrauma in ghiaino.

Nella seconda fase dei lavori sono stati effettuati interventi di giardinaggio, come la potatura di tre piante e la stesura di terra di coltivo per sistemare l’area e l’inserimento di quattro sedute sempre in robinia attorno l’area giochi. L’importo totale dei lavori è stato di oltre 22 mila euro.

«In questi anni abbiamo investito risorse importanti nella manutenzione dei comparti ludici, nelle aree verdi e nel posizionamento di giochi nuovi- ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Simone Villa- questo perché siamo convinti che i giardini pubblici nei quartieri siano un luogo da vivere e uno strumento capace di creare il senso di comunità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA