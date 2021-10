Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: presunti trasferimenti illeciti di 800mila euro all’estero, denunciato agente money transfer Operazione della Guardia di finanza provinciale, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria. I Finanzieri avrebbero scoperto: “un sistematico aggiramento della normativa antiriciclaggio, realizzato con la tecnica del frazionamento della rimessa in più importi sotto soglia”

La Guardia di finanza di Monza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno denunciato un money transfer di Monza per presunti trasferimenti illeciti verso l’estero di circa 800 mila euro. Si tratta dell’epilogo di un controllo di polizia economico-finanziaria a fini antiriciclaggio. I Finanzieri monzesi hanno monitorato 11 mila operazioni pari a circa 5 milioni di euro di rimesse verso Paesi stranieri: “rilevando, nell’arco temporale di due anni di operatività dell’agente finanziario, il superamento, per il 16% delle rimesse di denaro analizzate, della soglia limite di 1.000 euro fissata dalla legge” dicono dal Comando provinciale della Fiamme gialle.

Attraverso riscontri documentali, assunzioni di informazioni e l’incrocio di plurime segnalazioni di operazioni sospette, i Finanzieri avrebbero scoperto: “un sistematico aggiramento della normativa antiriciclaggio, realizzato con la tecnica del frazionamento della rimessa in più importi sotto soglia (generalmente 999 euro)”.

In pratica, secondo quanto ricostruito, la somma complessiva che la clientela dell’agente money transfer intendeva trasferire ad un determinato beneficiario estero sarebbe stata:” artificiosamente “spacchettata” adottando diversi espedienti”, come la presunta “registrazione della rimessa in capo a plurimi mittenti – attribuendo fittiziamente la titolarità delle singole operazioni finanziarie a terzi ignari, familiari, amici e/o conoscenti compiacenti – ovvero ricorrendo all’utilizzo di più circuiti di pagamento”.

Al termine dell’attività ispettiva, il titolare dell’agenzia money transfer è stato deferito alla Procura della Repubblica di Monza: “in relazione all’acquisizione e comunicazione, ai vari istituti di pagamento, di informazioni non veritiere in ordine ai dati identificativi dei soggetti mittenti ai quali è stata attribuita l’esecuzione formale delle singole operazioni”.

Il money transfer è stato altresì segnalato alla Ragioneria territoriale dello Stato per le presunte “plurime violazioni amministrative alla normativa antiriciclaggio acclarate - dicono ancora dalla Finanza - nonché all’O.A.M. – Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi – per le conseguenti determinazioni di sospensione/cancellazione dell’attività finanziaria dal relativo Registro”.

