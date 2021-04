Monza, pizzicato a rubare due biciclette nel cortile dell’Istituto d’arte: inseguito e denunciato dalla polizia locale Nei guai un 33enne visto da un passante che ha allertato gli agenti. Ne è seguito un inseguimento nei Boschetti reali concluso in piazza Citterio. Le bici sono state recuperate dai proprietari che potranno nel caso sporgere denuncia.

Un uomo di 33 anni di origini marocchine è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale dopo che avrebbe cercato di rubare due biciclette parcheggiate all’interno del cortile dell’istituto d’arte, di fianco alla Villa Reale di Monza, alle 19.50 del 25 aprile. Sarebbe stato visto in azione da un passante che ha avvisato personale della polizia locale in servizio ai Boschetti Reali.

Gli agenti sono riusciti a individuare e raggiungere il sospettato, inseguito fino all’interno dei Boschetti, prima in auto e poi a piedi, fino a piazza Citterio dove il è stato bloccato e ammanettato, in quanto avrebbe opposto resistenza dimenandosi e strattonando gli agenti nel tentativo di fuggire. Accompagnato al Comando, per l’attività di fotosegnalamento, l’uomo, già noto al Comando per reati analoghi, è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, tentato furto, violazione al Testo Unico immigrazione, nonché per possesso di una modica quantità di sostanza hashish per uso personale.

Le due biciclette sono state recuperate dai rispettivi proprietari che si sono resi disponibili a sporgere denuncia.

