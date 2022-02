Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, piazza Santa Caterina a settembre 2021 (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, piazza Santa Caterina vede la fine: lavori finiti entro febbraio Dopo le proroghe dovrebbe arrivare la fine dell’intervento di riqualificazione di piazza Santa Caterina a Monza, in passato soprattutto soggetta a continui allagamenti. I lavori dovrebbero finire entro febbraio.

Stanno per giungere al termine i lavori in piazza santa Caterina, nel quartiere monzese di Cederna. Un intervento di restyling atteso dai cittadini che ha avuto qualche intoppo dilatando i tempi di conclusione. «Entro la fine di febbraio - ha anticipato il vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici e patrimonio Simone Villa - è previsto il completamento delle opere. Poi faremo l’inaugurazione che più che un taglio del nastro sarà per tutti un bel sospiro di sollievo».

L’intervento sulla piazza antistante la chiesa della Sacra Famiglia è nato come una risposta a una precedente operazione che aveva portato presto alla luce alcuni problemi, in primis quello della presenza di acque stagnanti. «La sistemazione - riprende Villa - nasce da un’iniziativa del consiglio comunale, una presa di posizione forte e convinta su un tema di grande importanza cittadina che è stata recepita dalla giunta. D’intesa con BrianzAcque è stato anticipato un intervento di riqualificazione del tratto fognario per scongiurare un’eventuale manomissione della pavimentazione e poi sono partiti gli interventi veri e propri».

La piazza manterrà la sua vocazione pedonale e tra essa e il sagrato della chiesa è prevista la posa di asfalto “stampato” che ha un miglior impatto visivo rispetto a quello tradizionale. «Il tabellino di marcia ha avuto degli intoppi - ha ammesso il vicesindaco - soprattutto per la fornitura delle attrezzature e per il completamento degli arredi, ma ora siamo in dirittura di arrivo».

